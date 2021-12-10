ГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу

Комплексы закуплены по государственному оборонному заказу на 2021 год.

ГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба закупила 60 комплексов беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 миллионов гривен, которые с воздуха будут помогать охранять границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что комплексы закуплены Администрацией ГПСУ по государственному оборонному заказу на 2021 год. Часть из них уже доставлена в Главный центр подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Всего уже получено восемь комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца года.

Фото: dpsu.gov.ua

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью обнаружения нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также для уменьшения нагрузки на личный состав", - пояснил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации ГПСУ Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими, и тепловизионными камерами.

Напомним, в Украине планируется построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотников "Байрактар". Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, ограничены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода.

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