ГПСУ закупила 60 современных дронов, которые будут помогать охранять границу

Комплексы закуплены по государственному оборонному заказу на 2021 год.

Государственная пограничная служба закупила 60 комплексов беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 миллионов гривен, которые с воздуха будут помогать охранять границу.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что комплексы закуплены Администрацией ГПСУ по государственному оборонному заказу на 2021 год. Часть из них уже доставлена в Главный центр подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота.

Всего уже получено восемь комплексов, в состав которых входят 24 беспилотных летательных аппарата с самым современным мониторинговым оборудованием. Еще 12 таких комплексов (36 дронов) планируется получить до конца года.

Фото: dpsu.gov.ua

"Данные комплексы предназначены для осуществления воздушного мониторинга с целью обнаружения нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы, осуществления фото и видеофиксации выявленных правонарушений, оперативного реагирования на изменения обстановки, а также для уменьшения нагрузки на личный состав", - пояснил начальник инженерно-авиационной службы беспилотных авиационных систем авиационного управления Администрации ГПСУ Андрей Коваленко.

В состав каждого комплекса входят три беспилотных летательных аппарата DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Также комплексы включают в себя пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами. Для обеспечения возможности обработки полетной информации, комплекс укомплектован автоматизированным рабочим местом на базе ноутбука и планшета.

Дроны могут использоваться в радиусе до 15 км от оператора как днем, так и ночью, потому что комплектуются и оптическими, и тепловизионными камерами.

Напомним, в Украине планируется построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотников "Байрактар". Производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции, ограничены, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода.