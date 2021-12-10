Прокурора из Николаева задержали за взятку $20 тысяч

Подозреваемому инкриминировали статью 368 Уголовного кодекса.

Прокурора из Николаева задержали за взятку $20 тысяч
Фото: ssu.gov.ua

Государственное бюро расследований и СБУ в четверг, 9 декабря, задержали по подозрению в получении взятки прокурора одного из отделов Николаевской областной прокуратуры.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и СБУ.

ГБР утверждает, что прокурор требовал 20 тыс. долларов США у родственника мужчины, задержанного за хулиганство. За эту сумму прокурор обещал изменить меру пресечения подозреваемому и обеспечить в будущем назначение наказания, не связанного с лишением свободы.

СБУ пишет, что задержанный подозревается в покушении на убийство, а прокурор за деньги взялся изменить подозрение на менее тяжкое.

Прокурору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с вымогательством (ч.3 ст. 368 УК Украины).

По данным местного издания "Преступности.НЕТ", подозреваемого во взяточничестве зовут Владимир Кузнецов, он занимает должность прокурора отдела процессуального руководства при производстве досудебного расследования территориальными органами полиции.

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