74 депутата за год не сказали ни слова в Раде, - КИУ

По данным Комитета избирателей Украины, 74 народных депутата за год не выступили в Верховной Раде ни разу.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

Комитет проанализировал статистику выступлений нардепов во время пленарных заседаний в период с 1 января по 6 декабря 2021 года. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

Большинство "молчаливых депутатов" – представители фракции "Слуга Народа" – 46 человек. Среди них - ряд лиц, ранее работавших в структурах "Студии Квартал 95" и не имевших опыта политической или общественной работы. В частности, ни разу в течение года не выступили во время пленарного заседания Юрий Корявченков (в прошлом актер студии "Квартал 95" Юзик), Александр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, "Квартал" 95"), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, "Квартал 95").

Также ни одного выступления не было у Василия Вирастюка (избран депутатом в ОВО №87, принял присягу в июне), Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также экс-слуг народа Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование).

В список "молчаливых депутатов" также вошли 16 представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь". Среди них – Виктор Медведчук и Тарас Козак (находятся под следствием, – ред.), Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Значительная часть парламентариев выступили всего несколько раз в течение года. Так, 93 нардепа имели от 1 до 3 выступлений. Большинство из них – "Слуги народа". К примеру, трижды в год выступил олимпийский чемпион Жан Беленюк – среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта. Дважды в год выступил ресторатор Николай Тищенко – по законопроекту о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекту Госбюджета на 2022 год.

Комитет также назвал депутатов, выступавших в Раде чаще всего, это: Дмитрий Разумков (598 выступлений, внефракционный), Руслан Стефанчук (544, "Слуга Народа"), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Александр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрий Павленко (266, ОПЗЖ), Сергей Власенко (248, «Батькивщина»), Григорий Мамко (227, ОПЗЖ), Андрей Пузийчук (198, «Батькивщина»), Михаил Цымбалюк (195, «Батькивщина») и Вадим Ивченко (190, «Батькивщина»).

Напомним, Рада девятого созыва начала работу 29 августа 2019 года. В тот же день было объявлено о создании монокоалиции "Слуги народа". В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. В то же время, президент выразил надежду, что ему этого делать не придется.

20 ноября Зеленский встречался с детьми на форуме "Украина растет вместе со мной" и тогда заявил, что "и этих депутатов уже пора менять". В мае президент заявил, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

В марте, по данным КИУ, "Слуга Народа" всего семь раз смогла собрать необходимые 226 голосов "за". Сообщалось, что монобольшинству не хватает голосов для принятия решений в 70% случаев.

Ранее КИУ назвал "Слугу Народа" самой молчаливой партией в Раде, поскольку депутаты монобольшинства меньше всего выступают в парламенте. В среднем один "слуга народа" за 9 месяцев работы выступил только в 10 раз. Лидер по количеству выступлений – Николай Сольский.