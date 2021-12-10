Сенат США принял законопроект, упрощающий повышение лимита госдолга

Сенат США в четверг, 9 декабря, принял законопроект, упрощающий повышение лимита государственного долга.

Как сообщает Reuters, за это решение проголосовали 59 сенаторов, в том числе 10 республиканцев во главе с их лидером Митчем Макконнелом. Палата представителей поддержала законопроект еще в среду, но там за него проголосовал только один республиканец.

Макконнел объяснил, что поддерживает данное решение в интересах государства, поскольку оно позволит избежать дефолта .

"Нужно понимать, что речь идет о долге, накопленном обеими партиями. Поэтому я рад, что мы смогли упростить этот процесс при участии представителей обеих партий, что позволит избежать ненужного и катастрофического дефолта . Это было двухпартийное решение, и я надеюсь, что их может быть больше", - заявил после голосования лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

После того, как президент США Джо Байден подпишет этот процедурный законопроект, Конгресс сможет проголосовать за повышение лимита государственного долга. Голосование в Палате представителей и Сенате должно состояться не позднее вторника. Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что решение по государственному долгу нужно принять до среды, 15 декабря.

Лимит государственного долга США установлен на уровне 28,9 трлн. долларов.

Если его не поднять, США могут столкнуться с первым дефолтом в истории, что может потенциально дестабилизировать мировые рынки.