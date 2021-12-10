Только 12% сказали, что Украина должна полностью выполнить все предъявляемые требования.

Большинство украинцев выступают за пересмотр Минских соглашений и подписание новых.

Об этом свидетельствует опрос ссоциологической группы "Рейтинг", проводившийся 6-8 декабря.

На вопрос, каким образом Украина должна действовать по выполнению минских соглашений, 54% респондентов заявили о необходимости пересмотреть их и подписать новые.

21% участников опроса заявили, что Украина должна выйти из переговорного процесса и принимать решения без участия международных посредников, и только 12% сказали, что Украина должна выполнить все поставленные требования.

Фото: ratinggroup.ua

Среди вариантов формата переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе относительное большинство (45%) поддерживают идею расширения "нормандского формата" с привлечением к нему США и Великобритании.

21% выступают за прямые переговоры с Россией , 12% – за переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР" и лишь 11% – за то, чтобы "нормандский" формат в своем обычном составе (Украина, РоSSия, Франция, Германия) остался площадкой для переговоров

Фото: ratinggroup.ua

Прямые переговоры с Россией (как безальтернативное решение) считают приемлемыми 56%, 41% – против.

46% поддерживают привлечение Турции к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе, столько же – против.

Фото: ratinggroup.ua

В опросе приняли участие 2500 респондентов, он проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

Напомним, что РоSSия неоднократно выступала против пересмотра минских соглашений.