?Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору, народному артисту Украины Игорю Покладу, которому 10 декабря исполнилось 80 лет.

Об этом сообщается в указе №628/2021.

Зеленский отметил Поклада за "выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность".

Игорь Поклад родился в 1941 году в Бишкеке, куда его семью эвакуировали во время войны.

Он является автором музыки к таким известным песням, как "Ой летели дикие гуси", "Любимая", "Песня о матери", "Моя Украина", "Два крыла", "Волшебная скрипка". Его перу также принадлежит музыка к мультфильмам "Как казаки..." и "Энеида".

В 1986 году Поклад стал лауреатом Шевченковской премии, а в 2017 году получил орден Ярослава Мудрого.