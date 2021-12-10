Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору Игорю Покладу
Награда приурочена к 80-летнему юбилею композитора.
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины композитору, народному артисту Украины Игорю Покладу, которому 10 декабря исполнилось 80 лет.
Об этом сообщается в указе №628/2021.
Зеленский отметил Поклада за "выдающиеся личные заслуги в развитии национального музыкального искусства, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность".
Игорь Поклад родился в 1941 году в Бишкеке, куда его семью эвакуировали во время войны.
Он является автором музыки к таким известным песням, как "Ой летели дикие гуси", "Любимая", "Песня о матери", "Моя Украина", "Два крыла", "Волшебная скрипка". Его перу также принадлежит музыка к мультфильмам "Как казаки..." и "Энеида".
В 1986 году Поклад стал лауреатом Шевченковской премии, а в 2017 году получил орден Ярослава Мудрого.