Оккупанты усилили агитацию за вступление во вражеские войска в ОРДЛО, – ГУР Минобороны

Оккупационные военкоматы снизили требования к кандидатам на "военную службу".

Оккупанты усилили агитацию за вступление во вражеские войска в ОРДЛО, – ГУР Минобороны
Фото: politeka.net

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей военные части вражеских войск развернули агитацию за присоединение к их рядам. Они распространяют пропагандистские материалы и массово рассылают агитационные SMS-сообщения.

С 1 декабря оккупанты активизировали комплектование личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, сообщили на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В то же время, до 25 декабря они ввели временное снижение требований к кандидатам на "военную службу" относительно состояния здоровья, судимости, наличия регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями.

"Кроме того, оккупационное командование усиливает давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих увольнение с военной службы, создает условия для их удержания, в том числе затягиванием рассмотрения рапортов, задержкой расчетных выплат, невозвратом личных документов, хранящихся в штабах воинских частей", – отметили разведчики.

Напомним, ранее ГУР Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РоSSии с 1 декабря начали новый период оперативной и боевой подготовки, в том числе и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Они производят ротацию на передовых позициях и интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил.

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