?Этический совет не предоставил списка кандидатов на должности членов ВСП

На день проведения съезда, 10 декабря, необходимые документы в Высший совет правосудия не поступали.

Высший совет правосудия сообщил, что по состоянию на утро 10 декабря, от Этического совета не поступали выводы о соответствии каждого кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания съездом.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Отмечается, что, согласно закону "О Высшем совете правосудия", не позднее следующего рабочего дня после завершения приема документов Секретариат ВСП направляет копии поданных кандидатами документов в Этический совет для установления соответствия кандидатов критериям профессиональной этики и доброчестности.

30 ноября ВСП направил в адрес Этического совета копии документов, а также копии выводов о результатах специальной проверки и выводы о соответствии кандидата и его документов требованиям, установленным законом "О Высшем совете правосудия".

"В соответствии с требованиями закона, Этический совет предоставляет органу, который созывает соответствующий съезд или конференцию, заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и доброчестности, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП. Такой список должен содержать количество кандидатур, которое по меньшей мере вдвое превышает количество вакантных должностей", - говорится в сообщении.

6 декабря ВСП обратился в Этический совет с просьбой предоставить список кандидатов, рекомендованных для избрания. 9 декабря от Этического совета поступил письменный ответ, в котором было отмечено, что после составления и обнародования списка кандидатов, рекомендованных для назначения на должность члена ВСП, выводы по кандидатам и указанный список будут направлены органу, избирающему (назначающему) членов ВСП.

На день проведения съезда (10 декабря 2021 года в 10 часов, г. Харьков) Этический совет указанные документы Высшему совету правосудия не предоставил.

Напомним, формирование первого состава Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов Высшего совета правосудия, завершилось 8 ноября. В нее вошли три члена от международных организаций и три – от Совета судей. Президент Владимир Зеленский, который был инициатором судебной реформы и создания Этического совета, выразил надежду на скорейшее начало его работы.

1 декабря Этический совет приступил к работе. В течение шести месяцев со дня его образования он должен осуществить единовременную оценку соответствия критериям профессиональной этики и доброчестности действующих членов ВСП (кроме главы Верховного Суда), избранных или назначенных на должность до августа 2021 года.