Оккупационные войска шесть раз открывали огонь на Донбассе

Двое военнослужащих ранены, они в больнице.

За прошедшие сутки, 9 декабря, роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Причепиловки дважды открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

Недалеко от Пивденного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. А в районе Станицы Луганской роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских действий двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – тяжелое, другого – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра 10 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.