Резников: Украина подала США список потребностей для ВСУ и получила положительные сигналы

Украину интересует ПВО и ПРО, защита от киберугроз, а также средства прикрытия от ударов с моря и средства радиоэлектронной борьбы.

Министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США предоставил американской стороне список потребностей, в которых заинтересованы украинские вооруженные силы. В ответ получил "достаточно положительные сигналы" по поводу перспектив их удовлетворения.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Я действительно подал определенный перечень интересующих Вооруженные силы Украины потребностей. Получил достаточно положительные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать сейчас здесь. Могу сказать, что у нас есть определенные приоритеты, это - ПВО и ПРО", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет не о наступательном оружии, а об оборонительном.

"Также нас интересует киберпространство, киберзащита. Нас интересует, соответственно, море. И радиоэлектронная борьба. Это очень нужно и для защиты наших объектов критической инфраструктуры, тех же АЭС, наших аэродромов, наших городов", - отметил Резников.