Украина закупила у НАТО партию антидроновых ружей, - Резников

Министр также анонсировал создание при Минобороны двух агентств, которые будут заниматься закупками.

Украина закупила через структуры НАТО партию антидроновых ружей производства Литвы для борьбы с роSSийскими беспилотниками. Первые 10 образцов Украина получит до конца декабря.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В НАТО есть система NSPA (Агентство НАТО по поддержке и поставке – ред.). Это – система закупок, если можно сказать, такой натовский аналог Amazon. И мы сегодня уже прошли несколько тестов, мы заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA в НАТО. В течение этого месяца получим первые 10 антидроновых ружей производства Литвы, которые помогут нам бороться с роSSийскими БПЛА", - сказал Резников.

Он также отметил, что намеревается создать при Министерстве обороны два агентства аналогичных NSPA.

"Одно будет заниматься тыловыми вещами – закупками, вопросами логистики. Второе будет заниматься тем, что касается вооружений. И это я сделаю в ближайшее время", – отметил министр.

Он также анонсировал снятие секретности с некоторых государственных закупок, относящихся к сфере Минобороны.

"То, что касается рассекречивания: такое намерение у меня есть. Единственное, что я буду консультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию, как был пример - со скорыми помощами, а что в интересах национальной безопасности и обороны должно остаться пока в секрете", - отметил министр.