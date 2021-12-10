Резников прокомментировал информацию о движении украинского корабля в Керченский пролив

"Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях".

Резников прокомментировал информацию о движении украинского корабля в Керченский пролив
Олексій Резніков
Фото: minre.gov.ua

Азовское море является акваторией совместного использования Украины и РФ, поэтому украинские корабли имеют право находиться там на законных основаниях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя информацию о движении корабля ВМС Украины "Донбасс" в Керченский пролив.

"Очередные информационные вбросы со стороны РоSSии. Очень странно, что роSSийские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. РоSSийские корабли вооружены пушками 30 мм. В целом же - Азовское море - это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) опасным для них, говорит лишь об очередных манипуляциях", - сообщил Резников.

Ранее ФСБ РоSSии сообщило о движении украинского корабля управления "Донбасс" (А-500) ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива. По запросу роSSийских силовиков экипаж корабля сообщил, что не собирается идти по Керченскому проливу.

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