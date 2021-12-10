Кабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границы

В рамках проекта модернизируют 20 пунктов пропуска и построят 12 новых.

Кабмин запустил эксперимент по электронной очереди пересечения границы
Фото: facebook.com/mvs.gov.uф

Кабинет Министров сегодня дал старт эксперименту относительно электронной очереди пересечения границы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этом году принят план модернизации пунктов пропуска, в рамках которого состоится модернизация 20 пунктов и строительство 12 новых. Общий объем программы – почти 10 млрд грн на три года. Чтобы сейчас увеличить пропуск на границе, правительство сегодня примет решение о внедрении экспериментального проекта "Электронная очередь пересечения границы", – сказал Шмыгаль во время заседания.

Премьер подчеркнул, что электронная очередь позволит пользователям быстро проходить оформление, а транспортным средствам - не простаивать несколько дней, что существенно снизит издержки бизнеса.

"Идея работы очереди достаточно проста – бронирование времени, когда можно пересечь границу. Также будут созданы комфортные зоны ожидания", – пояснил Шмыгаль.

Напомним, в июне прошлого года Кабмин решил экспериментально запустить проект по реализации и введению в Украине электронного резидентства.



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