Кабмин утвердил реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество

Соответствующие постановления и распоряжения были одобрены 9 декабря на заседании правительства.

Кабмин утвердил реорганизацию "Укроборонпрома" в акционерное общество
Фото: ukroboronprom.com.ua

Кабинет министров Украины принял решение о преобразовании государственного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество. Правительство также согласовало реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под стопроцентным контролем государства.

Соответствующие постановления и распоряжения были одобрены 9 декабря на заседании правительства, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Концерн прекратит свое существование путем превращения в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству Украина. Государственные унитарные и казенные предприятия Укроборонпрома будут реорганизованы в хозяйственные общества (акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью), которые также будут находиться под 100% контролем и будут принадлежать государству", - говорится в сообщении.

Трансформация "Укроборонпрома" позволит преодолеть технологический разрыв между государственным сектором отечественного ОПК и ведущими мировыми оборонными компаниями.

Напомним, ранее директор по трансформации "Укроборонпрома" Станислав Людкевич заявил, что ГК "Укроборонпром" не будет приватизирована, 100% акций будут принадлежать Кабинету Министров Украины.

В рамках нового акционерного общества будут созданы субхолдинги по функциональным направлениям – авиаремонт, бронированные машины, ракетные системы, радарные системы и судостроение. Отдельно будет создан холдинг для спецэкспортеров, поскольку это специфический вид международной деятельности, требующий отдельного регулирования. Некоторые предприятия из "Укроборонпрома" отойдут к новому холдингу – авиакосмические системы, которые только создаются, и в 2022 году станет известно, какие именно предприятия это будут.

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