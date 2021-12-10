Двое военных получили ранения на Донбассе

Оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Двое военных получили ранения на Донбассе
Фото: vchasnoua.com/

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Вблизи Новомихайловки враг осуществил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Причепиловки вражеские войска открывали огонь дважды, используя минометы калибра 82 мм и гранатометы разных систем. Недалеко от Пивденного противник обстрелял наши позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской роSSийские наемники применили минометы калибра 120 мм и 82 мм.

В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Им была оказана домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих раненых – средней тяжести.

"Чтобы заставить противника прекратить обстрелы, украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря, в зоне операции Объединенных сил со стороны роSSийско-оккупационных войск было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

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