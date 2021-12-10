Офис генпрокурора заказал организацию антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"

Стоимость услуг разбили на две закупки стоимостью ниже 200 тыс. грн, поэтому открытые торги не проводились.

Офис генпрокурора заказал организацию антикоррупционного форума декоратору "Квартала 95"
Фото: Квартал ТV

Офис генерального прокурора заказал вне конкурса организацию Международного антикоррупционного форума у предпринимателя, который был зарегистрирован как ФЛП за 3 месяца до того. Раньше он работал с "Кварталом 95".

Об этом свидетельствует информация, обнародованная на сайте госзакупок Prozorro.

Речь идет об услугах по моделированию и декоративному оформлению залов для проведения Международного антикоррупционного форума в КВЦ Парковый, который состоялся 1-2 декабря. На торги были выставлены два лота на одинаковую сумму – 199 982,78 грн.

Победителем был определен ФЛП Олийнык Виталий Петрович.

Согласно закону такие торги нужно проводить на конкурсной основе. Однако, поскольку стоимость услуг разбили на две закупки стоимостью ниже 200 тыс. грн, открытые торги не проводились.

"Житель города Бровары Виталий Олийнык зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель только в сентябре 2021 года. Ранее он не выигрывал никаких государственных тендеров", - пишет "Украинская правда".

В то же время, согласно данным специализированных программ, номер телефона Олийныка неоднократно подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве со студией "Квартал 95", ранее принадлежавшей президенту Владимиру Зеленскому.

В частности мужчину обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95" – ред.)" и т.д.

"Украинская правда" обратилась к Олийныку за комментарием с вопросом: "Учитывая, что вы сотрудничали с "Кварталом 95", договаривались ли вы неофициально с кем-то из властей о закупке?". Мужчина ответил, что не договаривался и не отрицал свое сотрудничество с проектом президента.

В Офисе генпрокурора "Украинской правде" ответили, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия". Также в ведомстве утверждают, что предметы договоров не были аналогичными. При этом в ОГП не ответили на вопрос, по какому критерию был выбран именно Олийнык.

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