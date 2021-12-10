РоSSия в ТКГ отвергла предложение перемирия и обмена удерживаемыми людьми

Также страна не согласилась с инициативой присоединения к СЦКК представителей стран нормандского формата.

Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по Донбассу предложила три инициативы, каждая из которых была отвергнута роSSийской стороной.

Это - возвращение к устойчивому режиму перемирия, разблокирование работы КПВВ в Счастье и Золотом, а также взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить около 60 человек. Об этом сообщили на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

Эти инициативы были отвергнуты под надуманными предлогами.

"На внеочередном заседании ТКГ 9 декабря Украина предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК – Ред.) не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию) в качестве независимой стороны. Это предложение было категорически отвергнуто РоSSийской Федерацией", – говорится также в сообщении.

Отмечается, что Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и в других форматах.

Напомним, вчера представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу подготовила документ, который должны рассматривать вне очереди.

За день до этого президент Владимир Зеленский выразил надежду, что ТКГ удастся решить три вопроса – прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами, а также открытие КПВВ.

Напомним, что консультации ТКГ в видеоформате прошли 24 ноября. На них украинская сторона отметила случаи нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ и логистическую поддержку оккупационных администраций. Следующее заседание было договорено провести 8 декабря.

2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSийская Федерация пытается возложить на Украину ответственность за нарушение минских договоренностей и деградацию ситуации на Донбассе. Этим нарративам не доверяет мировое сообщество. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что большинство минских соглашений не выполняются именно Россией .