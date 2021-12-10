РоSSия в ТКГ отвергла предложение перемирия и обмена удерживаемыми людьми
Также страна не согласилась с инициативой присоединения к СЦКК представителей стран нормандского формата.
Украинская сторона Трехсторонней контактной группы по Донбассу предложила три инициативы, каждая из которых была отвергнута роSSийской стороной.
Это - возвращение к устойчивому режиму перемирия, разблокирование работы КПВВ в Счастье и Золотом, а также взаимный обмен удерживаемыми лицами, что позволило бы освободить около 60 человек. Об этом сообщили на странице Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.
Эти инициативы были отвергнуты под надуманными предлогами.
"На внеочередном заседании ТКГ 9 декабря Украина предложила расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК – Ред.) не только подписантами Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, но и уполномоченными представителями стран-участниц Нормандского формата (по их согласию) в качестве независимой стороны. Это предложение было категорически отвергнуто РоSSийской Федерацией", – говорится также в сообщении.
Отмечается, что Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и в других форматах.
Напомним, вчера представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы по Донбассу подготовила документ, который должны рассматривать вне очереди.
За день до этого президент Владимир Зеленский выразил надежду, что ТКГ удастся решить три вопроса – прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами, а также открытие КПВВ.
Напомним, что консультации ТКГ в видеоформате прошли 24 ноября. На них украинская сторона отметила случаи нарушения свободы передвижения СММ ОБСЕ и логистическую поддержку оккупационных администраций. Следующее заседание было договорено провести 8 декабря.
2 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РоSSийская Федерация пытается возложить на Украину ответственность за нарушение минских договоренностей и деградацию ситуации на Донбассе. Этим нарративам не доверяет мировое сообщество. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что большинство минских соглашений не выполняются именно Россией.
Глава МИД РоSSии после этого традиционно обвинил Украину в нарушении минских соглашений и заявил, что ее нужно к этому "принудить".