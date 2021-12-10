Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом (обновлено)

Стороны обсудили форматы урегулирования войны на востоке Украины.

Зеленский рассказал о деталях разговора с Байденом (обновлено)
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о его переговорах с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли сегодня в формате звонка.

Беседа длилась 1,5 часа, сообщил он в Twitter.

"Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине", - написал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Право на владу" сообщил, что Байден во время разговора сказал Зеленскому: "Я верю, что вы сделаете то, чего никто до вас не делал в Украине. Я имею особое отношение к вашей стране, я ее очень люблю и уважаю и верю в ее успех".

Байден, по словам Ермака, также сказал, что только Украина и члены НАТО могут решать, присоединять ли ее к блоку. Он признал, что без безопасности Украины не может быть безопасности Европы.

Глава Офиса президента также сказал, что США решили быть активным участником мирного урегулирования войны в Украине, как это будет - решается. Как вариант – параллельно с нормандским форматом.

"Думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии, и я думаю, что мы будем продолжать работать, чтобы был проведен саммит нормандского формата. Но США приняли четкое решение – быть активным игроком в этом процессе", – отметил Ермак.

По данным CNN, разговор начался около 20:30. Ермак сообщил, что Байден заверил в готовности к беспрецедентным санкциям в случае эскалации. Также он сообщил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время.

Обновлено. В Офисе президента сообщили,что во время телефонного разговора Зеленский и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования. Стороны также обменялись оценками хода и результатов переговоров лидеров Соединенных Штатов и РоSSии.

"Глава Украинского государства поблагодарил Джозефа Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил неуклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе. Стороны скоординировали позиции относительно дальнейших шагов в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что мы имеем четкие предложения по разблокированию мирного процесса и готовы обсуждать их в разных форматах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств также предметно обсудили продолжающиеся пути безопасности, финансовой и политической поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии. Отдельное внимание президент уделил проблематике энергетической безопасности нашего государства.

"Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассматривает проект "Северный поток – 2" исключительно через призму энергетических и гарантий безопасности, а его продвижение лишает Украину важного фактора сдерживания роSSийской агрессии. В этой связи были обсуждены конкретные шаги, которые могут быть предприняты для усиления энергетической устойчивости Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, Байден около двух часов разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из коротких официальных сообщений. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".

В США напомнили РоSSии о новых экономических ограничениях против РФ, которые обязательно будут применены в случае эскалации.

РоSSия после переговоров с Байденом впервые за все время допустила возможность привлечения США к нормандским переговорам.

Сначала планировалось, что в день переговоров американский президент поговорит с Зеленским, но звонок отложили. Джо Байден провел переговоры с главами стран "Квинт" - Германии, Великобритании, Италии и Франции. Разговор с президентом Украины перенесли на 9 декабря.

Украинская сторона достаточно сдержанно реагировала на переговоры Байдена с Путиным. Официальных заявлений не было, пока глава МИД Дмитрий Кулеба не прокомментировал Reuters этот звонок, отметив, что он "сделал возможными сдерживание и деэскалацию".

Зеленский высказался по этому поводу вечером 8 декабря на брифинге с хорватским премьером. Президент Украины сказал, что обстоятельно прокомментирует это после разговора с Джо Байденом, но считает хорошим, что есть личная, реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства.

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