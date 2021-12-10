Байден провел с Зеленским телефонный разговор

Он начался около 20:30 по киевскому времени.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила журналистка CNN Дженнифер Ханслер. Звонок по состоянию на 21:50 все еще продолжался, заявила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге.

По данным Ханслер, звонок начался около 20:30 по киевскому времени.

Глава Офиса президент Андрей Ермак сообщил в эфире "Право на владу", что разговор длился около 1,5 часов, президенты начали с самого важного – беседы с Путиным.

"Говорили и о других вопросах. Хотел бы сказать об основных тезисах. Во-первых, Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле будет принято решение по эскалации вокруг украинских границ", – сообщил Ермак.

По его словам, Байден заверил в готовности к беспрецедентным санкциям в случае эскалации.

"Во-вторых, президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа, и он этот вопрос не готов был обсуждать, это зависит от Украины и от членов НАТО. Президент Байден сказал, что всегда любые переговоры, решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины", – отметил глава президентского офиса.

Он добавил, что Байден также подтвердил, что США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время.

Зеленский поднимал в разговоре вопрос о "Северном потоке-2".

President Biden’s secure call with Ukrainian President Zelensky began at 1:34 PM ET, per the White House

— Jennifer Hansler (@jmhansler) December 9, 2021

Псаки пообещала детали разговора по его окончании.

Напомним, перед разговором Путина и Байдена с украинским президентом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Байден около двух часов разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря. Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из коротких официальных сообщений. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".

В США напомнили РоSSии о новых экономических ограничениях против РФ, которые обязательно будут применены в случае эскалации.

РоSSия после переговоров с Байденом впервые за все время допустила возможность привлечения США к нормандским переговорам.

Сначала планировалось, что в день переговоров американский президент поговорит с Зеленским, но звонок отложили. Джо Байден провел переговоры с главами стран "Квинт" - Германии, Великобритании, Италии и Франции. Разговор с президентом Украины перенесли на 9 декабря.

Украинская сторона достаточно сдержанно реагировала на переговоры Байдена с Путиным. Официальных заявлений не было, пока глава МИД Дмитрий Кулеба не прокомментировал Reuters этот звонок, отметив, что он "сделал возможными сдерживание и деэскалацию".

Зеленский высказался по этому поводу вечером 8 декабря на брифинге с хорватским премьером. Президент Украины сказал, что обстоятельно прокомментирует это после разговора с Джо Байденом, но считает хорошим, что есть личная, реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании войны на востоке нашего государства.

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