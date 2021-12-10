В Словакии выплатят по 300 евро вакцинированным старше 60 лет

Первоначально планировалось давать людям ваучеры на 500 евро, которые можно использовать в определенных областях.

Парламент Словакии одобрил решение о выплате до 300 евро вакцинированным от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает AP.

Эта инициатива была разработана министром финансов Игорем Матовичем и имеет целью увеличить количество прививок. В настоящее время в стране этот показатель является одним из самых низких в Евросоюзе . Таким образом, можно будет разгрузить врачей.

Сначала планировалось давать людям ваучеры на 500 евро, которые можно было бы использовать в определенных областях, но против выступила партия "Свобода и солидарность".

Пока полный курс вакцинации прошли 46,5% из 5,5 млн. жителей Словакии.

Напомним, 25 ноября Словакия ввела двухнедельный карантин из-за всплеска COVID-19. На днях количество выявленных случаев болезни за сутки впервые превысило 10 тыс. человек.

В марте Словакия купила 200 тыс. доз роSSийской вакцины "Спутник V" и получила первую партию препарата, не дожидаясь его регистрации в ЕС . После этого в правительстве страны произошел скандал. Две партии заявили о возможности выхода из властной коалиции, что могло привести к досрочным парламентским выборам.

Комментируя закупку роSSийской вакцины в СМИ , Матович пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают государственную измену, поскольку он договорился о закупке роSSийской вакцины, не посоветовавшись с партнерами по коалиции. На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставку вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". Однако сразу же подчеркнул, что это была шутка. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

4 марта глава МИД Словакии попросил прощения за слова своего премьера, а позже Матович лично извинился за неудачную шутку. Однако в конце марта Матович таки пошел в отставку. 12 марта из-за скандала с закупкой "Спутника V" подал в отставку и глава МОЗ страны Марек Крайчи.

В апреле Государственный институт по контролю лекарств Словакии заявил, что поступившая в страну вакцина "Спутник V" отличается от образцов, о которых писал научный журнал The Lancet и находящихся на исследовании в Европейском агентстве по лекарственным средствам. В июле РоSSия выкупила у Словакии 160 тысяч доз вакцины "Спутник V", неиспользованных из-за низкого спроса.