Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию относительно милитаризации Крыма

Документ призывает РоSSию прекратить перекидывание оружия и военных.

Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию относительно милитаризации Крыма
Фото: president.gov.ua

Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию относительно милитаризации Крыма.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

?"Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перекидывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – пояснил он.

Кулеба поблагодарил всех государств-членов ООН, поддержавших документ. Он добавил, что резолюция консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействие милитаризации и посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РоSSии вдоль границы и в Крыму.

РоSSия начала увеличивать свой контингент на оккупированной территории параллельно со стягиванием войск к границам Украины. В августе начальник Главного управления разведки Минобороны заявил, что с первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров в милитарную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности, Украине и нашим натовским союзникам. Кроме того, Москва использует остров и в качестве базы для обеспечения роSSийского военного присутствия в Сирии.

В октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина намеревается подать на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму. Одна из них касалась милитаризации, другая – прав человека в Крыму.

В декабре 2020 года Генассамблея уже принимала резолюцию по милитаризации Крыма. В ней говорилось об обеспечении вывода роSSийских военных из Крыма.

Такие резолюции принимаются уже шесть лет подряд, ежегодно они дополняются новыми фактами о преступлениях РоSSии на территории Крыма.

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