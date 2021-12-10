МОЗ списал 125 тыс. доз просроченной вакцины AstraZeneca

Информация о точном количестве просроченных доз будет известна после пересчета препаратов в регионах.

Министерство здравоохранения поместило на карантин 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых истек срок годности.

Об этом МОЗ сообщил в ответ на запрос издание "ГОРДОН".

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось примерно 125 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используют для проведения вакцинации против COVID-19, они помещены в карантин", – говорится в сообщении.

МОЗ добавил, что информация о точном количестве просроченных доз будет известна после пересчета препаратов в регионах.

Также в ведомстве сообщили, что на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины от AstraZeneca со сроком годности до 31 октября. Они были изъяты из пунктов и центров вакцинации для утилизации.

В середине сентября Киевская школа экономика предупредила о том, что из-за недостаточных темпов вакцинации в Украине может испортиться большое количество вакцины AstraZeneca. Тогда остатки всех вакцин в Украине составляли около 11 млн доз, из них AstraZeneca – около 3 млн. Чтобы избежать порчи вакцины, по подсчетам КШЭ, необходимо увеличивать темпы ее использования в пять раз.

В ноябре МОЗ сообщило об утилизации 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, у которых истек срок годности.