США наложили санкции на Андрея Портнова и Тупицкого (дополнено)

Ограничительные меры были применены в связи с коррупцией.

США наложили санкции на Андрея Портнова и Тупицкого (дополнено)
Фото: newsmakers.com.ua

Соединенные Штаты Америки наложили санкции на экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и уволенного указом президента главу Конституционного суда Александра Тупицкого. Об этом идет речь на сайте Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и в заявлении Госдепа.

Санкции наложены также на Фонд Андрея Портнова.

"(Санкции наложены на – Ред.) экс-председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого за значительные коррупционные действия, в частности получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе", – отмечается на сайте Госдепа.

Под ограничения попала и супруга Тупицкого Ольга.

Относительно Портнова указано, что он культивировал широкие связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины путем взяточничества. Он был достоверно обвинен в использовании своего влияния на доступ к решениям в судах Украины и подрыву усилий по реформам. Он пытался контролировать украинское правосудие и стремился посадить на высшие должности лояльных ему людей.

"В середине 2019 года вступил в сговор с высокопоставленным украинским чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный суд Украины", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры предприняты в соответствии с так называемым законом Магнитского, который позволяет применять ограничения в отношении должностных лиц, причастных к коррупции. Они предусматривают запрет на въезд в Штаты и блокирование всех активов в американских банках.

В санкционный список также попали Леопольдино Фрагосо до Насцименто – экс-руководитель ангольской Службы коммуникации президента, еще два ангольских чиновника Джоветти Луиза де Фатима и Мануэль Гельдера Виера Диас, Принс Джонсон (сенатор от графства Нимба), Каролина Ресиньос де Берналь.

Сегодня временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала санкции в отношении связанных с коррупцией украинцев, но фамилий не назвала.

Андрей Портнов был заместителем и первым заместителем главы Администрации Януковича.В АП курировал управление по судебной реформе и судопроизводству. Был уволен с должности и.о. президента Украины Александра Турчинова в феврале 2014 года.

В тот же месяц сбежал из Украины в РоSSию. Создал в Москве адвокатскую фирму. Затем переехал в Вену, а в 2019 году после смены власти вернулся в Украину.

В 2014 году санкции против него применили ЕС и Канада. В октябре 2015 года суд ЕС принял решение, признав, что применение санкций против него исключительно на основе сотрудничества с прежним режимом было недопустимо, поэтому его из списка исключили.

Портнов заявлял о намерении отсудить $300 тысяч компенсации у Генпрокуратуры, Министерство иностранных дел и посольство Украины в Канаде за "незаконное применение международных санкций".

В ноябре 2020 года появилась информация, что глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов обговаривали назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда Украины. Эти разговоры, по данным журналистов, были записаны в кабинете главы ОАСК. Записи получили название "пленки Волка".

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