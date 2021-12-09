Малюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове

Изолятор планируют построить на улице Збыральной, на окраине города.

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал визуализацию будущего Львовского следственного изолятора, который планируют построить на улице Збыральной, на окраине города.

Глава Минюста опубликовал соответствующие фото в фейсбуке.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО , проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений большой распродажи тюрем", - написал Малюска.

Судя по фото, в новом СИЗО будут современные просторные камеры, спортивные и актовые залы.

Напомним, в начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48 на ул. Хуторивка, за 407,5 млн. грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe. За полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Збыральной.

В июле также объявили победителя конкурса на лучшее проектное предложение комплекса домов, зданий и сооружений государственного учреждения "Львовское учреждение исполнения наказаний №19". Победу одержало львовское архитектурное бюро Sulyk Architects.