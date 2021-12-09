Малюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове

Изолятор планируют построить на улице Збыральной, на окраине города.

Малюська показал проект дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове
Фото: Денис Малюська / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська обнародовал визуализацию будущего Львовского следственного изолятора, который планируют построить на улице Збыральной, на окраине города.

Глава Минюста опубликовал соответствующие фото в фейсбуке.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе и который мы построим за счет поступлений большой распродажи тюрем", - написал Малюска.

Судя по фото, в новом СИЗО будут современные просторные камеры, спортивные и актовые залы.

Напомним, в начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48 на ул. Хуторивка, за 407,5 млн. грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe. За полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Збыральной.

В июле также объявили победителя конкурса на лучшее проектное предложение комплекса домов, зданий и сооружений государственного учреждения "Львовское учреждение исполнения наказаний №19". Победу одержало львовское архитектурное бюро Sulyk Architects.

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