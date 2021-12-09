С весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничества

Украинская сторона заинтересована французским опытом госуправления в условиях децентрализации.

С весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничества
Фото: www.president.gov.ua

С весны следующего года Украина и Франция намерены начать серию обменов визитами между регионами двух стран.

Об этом рассказал Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью для издания "Тыждень".

"Здесь большой потенциал. Нас очень интересует французский опыт госуправления в условиях децентрализации", - отметил он.

Дипломат отметил, что Украина и Франция схожи по некоторым параметрам, как географическое расположение, развиты агропромышленные и индустриальные сектора.

"У нас есть высокий потенциал для сотрудничества в сфере устойчивого городского развития, инфраструктурных проектов, ИТ, атомной и «зеленой» энергетики, в частности водорода, а также других современных технологий, направленных на декарбонизацию мировой экономики (например, разработка литиевых месторождений и производство компонентов электрических автомобилей и батарей)", – отметил Вадим Омельченко.

Еще одним направлением сотрудничества двух стран есть консультации французской компании по созданию украинского национального перевозчика. Французские специалисты выстраивают план, который будут позднее наполнять самолетами и оборудованием.

"Обратите внимание на еще один проект, который во время последнего саммита УкраинаЕС задекларировал президент Зеленский. Идея такова: в годы пандемии количество грузовых перевозок существенно увеличилось. Люди сидят дома и заказывают товары через интернет, доставляемые грузовыми самолетами, однако их хронически не хватает. В свое время Евросоюз начинался с нескольких экономических проектов в отраслях металлургии, энергетики и грузовых перевозок Airbus — продукт европейской кооперации. Грузовой самолет — необходимая составляющая для того, чтобы ЕС имел свою субъектность. Мы думаем, что такой проект будут создаваться на базе завода имени Антонова. Помимо украинского предприятия, партнерами могут стать Airbus и Евросоюз в секторе, что касается финансирования", – добавил он.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский объявил о создании национального украинского перевозчика. Авиакомпания будет создана с участием европейской авиастроительной компании Airbus в рамках программы "Большая стройка".

В августе сообщалось, что Украина планирует до конца года создать государственную авиакомпанию с помощью французской консалтинговой компании Aerogestion.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Блок рекламы


Похожие новости
Украина, Литва и Грузия договорились совместно бороться с киберугрозамиУкраина, Литва и Грузия договорились совместно бороться с киберугрозами
Франция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в УкраинуФранция предупредила РоSSию о "стратегических и массивных последствиях" в случае вторжения в Украину
Украина и Хорватия подписали пять общих документовУкраина и Хорватия подписали пять общих документов
Украина поддерживает любой формат мирных переговоров с РоSSией, - НикифоровУкраина поддерживает любой формат мирных переговоров с РоSSией, - Никифоров
Сенатор США предупредил РоSSию, что Украина может стать для нее "новым Афганистаном"Сенатор США предупредил РоSSию, что Украина может стать для нее "новым Афганистаном"
Украина должна обжаловать в международных судах аннексию Россией Азовского моря, - ПорошенкоУкраина должна обжаловать в международных судах аннексию Россией Азовского моря, - Порошенко
Франция и еще ряд европейских стран хотят открыть в Афганистане общую дипломатическую миссиюФранция и еще ряд европейских стран хотят открыть в Афганистане общую дипломатическую миссию
Украина хочет купить у Турции еще около 20 беспилотников Bayraktar, - BloombergУкраина хочет купить у Турции еще около 20 беспилотников Bayraktar, - Bloomberg
В Украине создали национальный центр развития мираВ Украине создали национальный центр развития мира
Франция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавирусаФранция ужесточает правила въезда из-за нового штамма коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости