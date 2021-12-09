С весны Украина и Франция планируют начать серию обменов визитами для развития межрегионального сотрудничества

С весны следующего года Украина и Франция намерены начать серию обменов визитами между регионами двух стран.

Об этом рассказал Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью для издания "Тыждень".

"Здесь большой потенциал. Нас очень интересует французский опыт госуправления в условиях децентрализации", - отметил он.

Дипломат отметил, что Украина и Франция схожи по некоторым параметрам, как географическое расположение, развиты агропромышленные и индустриальные сектора.

"У нас есть высокий потенциал для сотрудничества в сфере устойчивого городского развития, инфраструктурных проектов, ИТ, атомной и «зеленой» энергетики, в частности водорода, а также других современных технологий, направленных на декарбонизацию мировой экономики (например, разработка литиевых месторождений и производство компонентов электрических автомобилей и батарей)", – отметил Вадим Омельченко.

Еще одним направлением сотрудничества двух стран есть консультации французской компании по созданию украинского национального перевозчика. Французские специалисты выстраивают план, который будут позднее наполнять самолетами и оборудованием.

"Обратите внимание на еще один проект, который во время последнего саммита Украина — ЕС задекларировал президент Зеленский. Идея такова: в годы пандемии количество грузовых перевозок существенно увеличилось. Люди сидят дома и заказывают товары через интернет, доставляемые грузовыми самолетами, однако их хронически не хватает. В свое время Евросоюз начинался с нескольких экономических проектов в отраслях металлургии, энергетики и грузовых перевозок Airbus — продукт европейской кооперации. Грузовой самолет — необходимая составляющая для того, чтобы ЕС имел свою субъектность. Мы думаем, что такой проект будут создаваться на базе завода имени Антонова. Помимо украинского предприятия, партнерами могут стать Airbus и Евросоюз в секторе, что касается финансирования", – добавил он.

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский объявил о создании национального украинского перевозчика. Авиакомпания будет создана с участием европейской авиастроительной компании Airbus в рамках программы "Большая стройка".

В августе сообщалось, что Украина планирует до конца года создать государственную авиакомпанию с помощью французской консалтинговой компании Aerogestion.