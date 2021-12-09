Макрон 100% посетит Украину. Париж определяет ближайшую дату, – посол Омельченко

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Украину. В настоящее время Елисейский дворец определяет дату официального визита.

Об этом в интервью украинскому изданию "Неделя" сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

«Мы уже больше года готовимся к визиту. Первые полгода был карантин, все остановилось. А сейчас ситуация такова: и мы, и МИД Франции готовимся к этому визиту. Посольство находится в постоянном диалоге с Елисейским дворцом и МИДом Франции. Нам подтверждают, что намерение посетить Украину стопроцентное, но дату еще определяют", - рассказал посол.

По словам дипломата, Украина стремится организовать визит к официальному объявлению Макроном своего участия в президентской гонке.

Омельченко отмечает, что в настоящее время тема визита Макрона в Украину ежедневно звучит в Елисейском дворце:

"На днях я общался с его дипломатическими советниками, ныне президент Франции едет в Персидский залив – три страны за два дня, а следующий визит запланирован к нам. Когда это будет – или в декабре, или в начале следующего года – еще не знаем. Но эта тема ежедневно звучит в Елисейском дворце", - указывает посол.

Напомним, летом министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан засвидетельствовал намерение президента прибыть с визитом в Украину до конца года.

7 декабря лидеры государств-участников формата "Квинт" (Германия, США , Франция, Италия, Великобритания) провели переговоры и обнародовали заявление о "напряженности между Россией и Украиной". В тот же день состоялись видеопереговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным. Байден также провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании как до, так и после звонка Путину, а сегодня, 9 декабря, президент США поговорит с Зеленским.

Макрон отметил, что в ближайшее время планирует поговорить с Зеленским и Путиным.

В ноябре во время телефонного разговора с Путиным Макрон заявил, что Франция готова защищать территориальную целостность Украины.