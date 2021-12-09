Байден открыл международный форум за демократию

Он объявил о создании Президентской инициативы по демократическому обновлению.

Президент США Джо Байден 9 декабря открыл первый международный саммит за демократию, участие в котором принимают лидеры разных стран.

Байден объявил об учреждении Президентской инициативы по демократическому обновлению, говорится на сайте Белого дома.

"Президентская инициатива по демократическому обновлению представляет собой значительное целенаправленное расширение усилий правительства США по защите, поддержке и повышению демократической устойчивости с единомышленниками среди правительственных и неправительственных партнеров. В следующем году США планируют выделить до $424,4 млн на президентскую инициативу", – отмечается в сообщении.

Эти средства будут направлены на 5 направлений:

Поддержку свободных и независимых СМИ

Борьбу с коррупцией

Поддержку демократических реформ

Развитие технологий для демократий

Защиту свободных и демократических выборов и политических процессов