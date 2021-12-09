В Сенате США не поддерживают роSSийскую трактовку Минских соглашений, - нардеп

"Сначала восстановление Украиной контроля за границей и только потом – выборы".

В Сенате США не поддерживают роSSийскую трактовку минских соглашений.

Об этом по итогам встречи с представителями группы поддержки Украины в Сенате США заявил депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Егор Чернев.

" США даже не рассматривают вариант выполнения Украиной Минских соглашений в роSSийской трактовке. В этом в ходе встречи в Вашингтоне нас заверили члены Сената США от обеих партий Джин Шахин, Роб Портман, Крим Мерфи и Дик Дурбин. Таким образом, мы можем рассчитывать на то, что наши американские союзники будут поддерживать наши условия. Сначала прекращение огня, отвод роSSийских войск из Донбасса и восстановление Украиной контроля за границей и только потом – выборы", – написал Чернев в фейсбуке.

По его словам, члены Сената поддержали позицию Украины по поводу необходимости сдерживания РоSSии и укрепления обороноспособности Украины и согласились с важностью усиления оборонного потенциала системами противовоздушной и противоракетной обороны, а также развития украинского флота.

Напомним, что Украина неоднократно заявляла о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возвращения Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией . Там говорится, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

РоSSия категорически отказывается от каких-либо, даже косметических, изменений Минских соглашений. Президент РоSSии Владимир Путин объяснял, что замена одного пункта может повлечь за собой замену и других. В этой связи он исключил возможность изменения Минских соглашений.