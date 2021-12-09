Закарпатскую область возглавит полковник СБУ

Новым руководителем Закарпатской облгосадминистрации станет полковник СБУ Виктор Микита.

Его кандидатуру в четверг, 9 декабря, согласовал Кабинет Министров.

"На данный момент я - действующий сотрудник Службы безопасности. Работал в разных сферах – и юристом, и в частных предприятиях. Родом из Закарпатья, проблематика Закарпатья мне известна. Если буду назначен, своей задачей вижу решение многих вопросов, в том числе основных: продолжение президентской программы "Большая стройка", ковидная проблема и улучшение ситуации по вакцинации, третий вопрос - экономическое развитие региона", - сказал Микита, выступая перед министрами.

Закарпатский журналист Виктор Глагола сообщил, что Микита родился в Иршавском районе Закарпатья.

Работал заместителем начальника управления СБУ в Запорожской области, а в последнее время – в центральном аппарате СБУ .

В 2013-14 годах служил в Донецке, а в 2015-18 годах являлся руководителем спецподразделения СБУ Закарпатья по борьбе с организованной преступностью.

Напомним, что 19 ноября президент Владимир Зеленский уволил руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова.

Это произошло после того, как партия "Родное Закарпатье", ставленником которой был Полосков, свергла представителя "Слуги народа" с должности главы Закарпатского облсовета.