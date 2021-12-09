ОАСК остановил решение о расширении границ пгт Коцюбинское за счет Беличанского леса

Судья Окружного административного суда города Киева Игорь Качур 7 декабря приостановил действие решения Бучанского райсовета от 20 октября о расширении границ пгт Коцюбинское за счет Беличанского леса.

Решением райсовета границы поселка Коцюбинское должны были вырасти с 87 га до трех тысяч гектаров.

Исковое заявление подал Киевский городской совет, ответчиком является Бучанский районный совет, а третьими сторонами – Киевский областной совет и Коцюбинский поселковые советы, сообщает движение ЧЕСТНО.

Киевсовет обосновал свои требования тем, что Бучанский райсовет взял на себя полномочия Верховной Рады Украины по установлению границ города Киева вокруг пгт Коцюбинское.

"Запретить Бучанскому районному совету, Коцюбинскому поселковому совету, Киевскому областному совету, Госгеокадастру, его структурным подразделениям и должностным лицам, а также любым другим лицам, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности и хозяйствования совершать действия, направленные на внесение сведений (изменений) в Государственный земельный кадастр на основании проекта землеустройства по установлению (изменению) границ поселка Коцюбинское Киевской области, разработанного ГП "НИПИ градостроительства"", - говорится в определении ОАСК, которое действует до 7 марта 2022 года.

Напомним, борьба за Беличанский лес продолжается с 2008 года. По мнению депутатов поселкового совета Коцюбинского, лес входит в пределы этого населенного пункта. Поселковый совет разрешил вырубку деревьев и передал часть леса частным структурам под застройку.

Однако власти Киева считают, что лес входит в пределы столицы. Они добились судебного решения о возвращении Беличанского леса в собственность Киева .

9 сентября Киевский областной совет с подачи областной государственной администрации утвердил схему планирования Киевской области. То есть, фактически область отобрала в столицы часть Святошинского района – Беличанский лес.

11 ноября подкомитет Верховной Рады по админтерустрою и местному самоуправлению рассмотрел законность изменения границ поселка Коцюбинское. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец, возглавляющий партийную ячейку в Киевской области, назвал решение облсовета "позорным".

12 ноября Володин заявил, что будет инициировать на заседании облсовета уточнение Схемы по планированию территории области.