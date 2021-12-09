?Беседа Байдена с Зеленским начнется ориентировочно в 19:30, - ОП

Президент Украины также примет участие в Саммите за демократию.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский проведут сегодня телефонный разговор ориентировочно в 19:30.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Уважаемые коллеги, в отношении разговора с президентом США ориентируемся на 19:30 по Киеву . Это предварительное время, возможны изменения", - написал он в фейсбуке.

Никифоров также добавил, что Зеленский в онлайн-режиме также примет участие в Саммите за демократию.

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры между Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, на которых поднималась тема Украины. Разговор состоялся на фоне длительного стягивания роSSийских войск к границам Украины. Это первые личные переговоры президентов РоSSии и США с лета.

Видеопереговоры были закрытыми, так что об их результатах известно только из официальных источников. В Кремле после беседы заявили о том, что НАТО "пытается освоить украинскую территорию".