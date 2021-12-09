57-летний премьер Британии Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом

Девочка появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря.

57-летний премьер Британии Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом
Фото: twitter.com/BorisJohnson

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его супруги Керри родилась дочь. Это седьмой ребенок политика и второй ребенок, рожденный за время, когда он занимает должность премьер-министра.

Как сообщает BBC, девочка появилась на свет в одной из больниц Лондона 9 декабря.

Спикер пары сообщил, что мать и новорожденная чувствуют себя хорошо.

57-летний Борис Джонсон женился в мае 2021 года. К тому моменту у них с женой уже был общий сын Уилфред.

Борис Джонсон редко рассказывал о личной жизни и только в сентябре все же признал, что у него шесть детей: четверо – от бывшей жены Марины Вилер, внебрачный ребенок от искусствоведа Хелен Макинтайр и сын в браке с Кэрри Саймондсом.

Он добавил, что быть многодетным отцом – сложная работа, однако любовь, которую он получает, все окупает. Также Джонсон добавил, что за всю жизнь поменял младенцам немало подгузников.

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