Новым бизнес-омбудсменом станет бывший посол Канады в Украине

Кабинет Министров 9 декабря утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена об избрании нового бизнес-омбудсмена.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, вместо Марцина Свенцицкого этот пост должен занять бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

Канадский дипломат украинского происхождения Роман Ващук был послом в Украине в 2014-2019 годах. После завершения миссии ушел на пенсию.

Кабинет министров создал Совет бизнес-омбудсмена как постоянный консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР . В конце того же года бывший еврокомиссар Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом для борьбы с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Марцин Свенцицкий занимает должность бизнес-омбудсмена Украины с октября 2019 года.