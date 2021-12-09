Новым бизнес-омбудсменом станет бывший посол Канады в Украине

Роман Ващук заменит поляка Марцина Свенцицкого.

Новым бизнес-омбудсменом станет бывший посол Канады в Украине
Фото: mil.gov.ua

Кабинет Министров 9 декабря утвердил решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена об избрании нового бизнес-омбудсмена.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, вместо Марцина Свенцицкого этот пост должен занять бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

Канадский дипломат украинского происхождения Роман Ващук был послом в Украине в 2014-2019 годах. После завершения миссии ушел на пенсию.

Кабинет министров создал Совет бизнес-омбудсмена как постоянный консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года бывший еврокомиссар Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом для борьбы с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.

Марцин Свенцицкий занимает должность бизнес-омбудсмена Украины с октября 2019 года.

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