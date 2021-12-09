Кабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации

Кабинет министров на заседании в среду утвердил два законопроекта, которыми предлагается ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации украинских территорий.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий. Закон будет касаться именно политических деятелей", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля его пресс-служба.

Правительство предлагает внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью 173-5 под названием "Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и города Севастополя, попыток РФ легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины".

Наказанием за такое правонарушение будет штраф в размере в 1 до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен).

Оно касается только национальных и иностранных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и политически значимых сфер.

Напомним, что законопроекты правительства были анонсированы через несколько дней после того, как мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что на Донбассе идет война между "братьями", а не с роSSийскими захватчиками.