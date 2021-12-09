Кабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации

В случае принятия закон будет касаться политических деятелей.

Кабмин предложил ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании в среду утвердил два законопроекта, которыми предлагается ввести штрафы за публичное отрицание роSSийской агрессии и оккупации украинских территорий.

"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий. Закон будет касаться именно политических деятелей", - цитирует премьер-министра Дениса Шмыгаля его пресс-служба.

Правительство предлагает внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях новую статью 173-5 под названием "Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и города Севастополя, попыток РФ легализовать и легитимизировать аннексию временно оккупированной территории Украины".

Наказанием за такое правонарушение будет штраф в размере в 1 до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен).

Оно касается только национальных и иностранных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и политически значимых сфер.

Напомним, что законопроекты правительства были анонсированы через несколько дней после того, как мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что на Донбассе идет война между "братьями", а не с роSSийскими захватчиками.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Блок рекламы


Похожие новости
Путин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностьюПутин: Байден предложил создать структуру, которая будет заниматься безопасностью
Кулеба едет в Великобританию говорить об агрессии РФ, энергетике и визовом режимеКулеба едет в Великобританию говорить об агрессии РФ, энергетике и визовом режиме
Порошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с ПутинымПорошенко предложил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
Зеленский поручил Кабмину увеличить научно-исследовательский флот УкраиныЗеленский поручил Кабмину увеличить научно-исследовательский флот Украины
Кабмин уволил третьего за три месяца заместителя министра энергетикиКабмин уволил третьего за три месяца заместителя министра энергетики
Кабмин продолжил приостановку ЗСТ с РоSSией до 2023 годаКабмин продолжил приостановку ЗСТ с РоSSией до 2023 года
Кабмин увеличил расходы и выплаты медикам и их семьямКабмин увеличил расходы и выплаты медикам и их семьям
Глава Еврокомиссии предложила обсудить вопросы обязательной вакцинации в ЕС
Монастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголяМонастырский предложил увеличить зарплаты правоохранителям за счет акцизов из алкоголя
Блинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против УкраиныБлинкен предупредил РоSSию о "серьезных последствиях" в случае агрессии против Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости