Учительница с Волыни единственная написала радиодиктант без ошибок из 14,5 тысяч участников

Галина Шура работает в школе села Комарово Ковельского района.

Учительница с Волыни единственная написала радиодиктант без ошибок из 14,5 тысяч участников
Фото: comments.ua

Жительница Волыни Галина Шура в этом году единственная в Украине написала радиодиктант правильно.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Известно, что женщина работает в школе села Комарово Ковельского района.

О результатах проверок радиодиктанта национального единства на "Украинском радио" сообщили в четверг, 9 декабря.

Одну ошибку допустили только трое участников, которые сдавали свои работы на проверку: Наталья Палий из Львовской области, Максим Слюсаревский из Киева и Юлия Шекет (откуда она, не указано). По две ошибки допустили 12 участников.

Всего на проверку в "Украинское радио" поступило 14,5 тыс. писем.

Радиодиктант ко дню украинской письменности и языка украинцы писали 9 ноября. В этом году его диктовал Юрий Андрухович, он зачитал отрывок из новой книги. В соцсетях писателя критиковали за очень быстрый темп начитки.

Напомним, 9 ноября прошлого года состоялся Юбилейный, 20-й, Радиодиктант национального достоинства. Лишь одна участница написала его без ошибок. Это - 74-летняя врач-бактериолог из Львова Кристина Гоянюк. Она рассказала, что участвовала в диктанте уже в двадцатый раз.

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