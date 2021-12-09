С начала года пограничники отказались от 1,1 тыс. взяток на сумму 1,5 млн. грн.

С начала 2021 г. было пресечено более 1100 попыток предоставления пограничникам неправомерной выгоды. Общая сумма таких предложений составляет более 1,5 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на данные ГПСУ сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Во всех случаях от взяток военнослужащие отказались, а нарушители получили обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 369 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа 17 тыс. грн. до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что военнослужащих, отказавшихся от неправомерной выгоды, поощряют наградами и денежными премиями. В этом году "лидером" по количеству таких отказов является военнослужащий ОКПП " Киев ". С начала года он уже отказался от взяток на сумму более 6 тысяч долларов США .

Всего за отказ от неправомерной выгоды премировали 254 пограничников на общую сумму более 260 тыс. гривен.

В то же время, по результатам 1 927 проверок порядка несения службы, с начала 2021 года были задержаны 28 военнослужащих за злоупотребление служебным положением и содействие противоправной деятельности на границе. Из них 16 причастны к контрабанде табачных изделий, 5 – к контрабанде товаров потребления, двое – к незаконной переправке нелегальных мигрантов.

Среди задержанных за коррупцию – пять офицеров и 23 военнослужащих сержантского и рядового состава.

При участии офицеров внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы были проверены все без исключения подразделения охраны государственной границы. Взяточники, среди которых были и руководители подразделений, задержаны на Волыни, Закарпатье, Буковине и в других регионах.

В настоящее время виновными в совершении коррупционных правонарушений признаны 29 пограничников. Приговорами судов определено наказание в виде уплаты штрафов на сумму свыше 331 100 гривен, одному военнослужащему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества, еще одному – в виде 5 лет лишения свободы с испытанием. Двум военнослужащим назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытанием, четырем – в виде 3 месяцев гауптвахты и запрета занимать должности в течение 3 лет. Еще один пограничник получил 10 месяцев служебного ограничения с вычетом из суммы денежного довольствия в доход государства в размере 10%.