Премьер Финляндии принесла извинения за поход в клуб после контакта с заболевшим ковидом

Ей звонили по телефону, чтобы сообщить об этом, но она оставила телефон дома.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за поход в ночной клуб в Хельсинки после контакта с заболевшим ковидом министром иностранных дел.

Марин сообщила, что в субботу проводила время в заведении со своим мужем и друзьями. Вечером ее секретарь звонил, чтобы сообщить, что у министра иностранных дел Пекки Хаависто обнаружили коронавирус, сообщают Fox News. Однако премьер не ответила на звонок, поскольку оставила телефон дома.

Она узнала о болезни министра только в воскресенье – на ее рабочий телефон поступили инструкции с предостережениями по контактам с людьми и просьбой сдать тест на ковид.

"Я должна была лучше думать в субботу вечером", – отметила Санна Марин.

Она добавила, что ее тесты на коронавирус в воскресенье и понедельник были отрицательными.

Fox News отмечают, что и другие скандинавские страны в последнее время отличились массовыми празднованиями своих лидеров. Премьер Норвегии Эрна Сольберг была оштрафована на 20 000 крон (около $2250) за организацию празднования Дня рождения с участием 13 человек в феврале, несмотря на запрет на собрание более 10 человек.

Шведский чиновник Дэн Элиассон в начале года ушел в отставку за путешествие на Канарские острова к своей дочери.

Карантинные скандалы не обошли и Великобританию. На днях распространилось видео, где сотрудники канцелярии премьер-министра Великобритании шутят о якобы рождественской вечеринке прошедшей на Даунинг-стрит во время локдауна в декабре 2020 года.

Джонсон принес извинения за видео и распорядился провести внутреннее расследование.