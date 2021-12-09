Пьяный житель Донецкой области на Chevrolet пытался прорваться через блокпост, нацгвардейцы применили оружие

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное оружие.

Событие произошло 8 декабря на одном из блокпостов близ Мариуполя, сообщает пресс-служба группировки НГУ в ОТУ "Восток".

На стоп-контроле военный наряд остановил для проверки автомобиль Chevrolet.

"Водитель, который был с явными признаками алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования гвардейцев по осмотру и предпринял попытку прорыва через блокпост. На предупредительный выстрел в воздух водитель не отреагировал. В связи с этим, для остановки автомобиля, согласно статье 18 Закон Украины «О Национальной гвардии Украины», военнослужащие вынуждены были применить огнестрельное оружие, выстрелив колеса", – сказано в сообщении.

Правонарушителя, которым оказался 39-летний житель Донецкой области, задержали. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Мариупольского районного управления полиции.