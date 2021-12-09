США анонсировали новые санкции против украинских коррупционеров: "Вы, наверное, кое-кого узнаете"

Официально имена пока не называют.

США анонсировали новые санкции против украинских коррупционеров: "Вы, наверное, кое-кого узнаете"
Крістіна Квін
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

США 9 декабря готовятся сообщить о новых санкциях против украинских коррупционеров. Об этом временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин сообщила на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

Детали по фамилиям, на которые наложат санкции, ожидаются вечером.

"Администрация Байдена борьбу с коррупцией включила в тему демократического саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что, пожалуйста, в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В объявлении речь будет идти о санкциях США, которые показывают нашу решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", – отметила она.

Экс-нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на своих инсайдеров сообщил в Telegram, что речь идет об экономических санкциях, которые могут затронуть "бородатого олигарха", вероятно – Игоря Коломойского, и некоторых судей, подозреваемых в коррупции.

Напомним, первые американские санкции против Коломойского и его родственников были введены 5 марта. Этот шаг сделал невозможным въезд в США для Коломойского и его ближайших родственников.

В августе прошлого года США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные в ПриватБанке средства. Коломойский отрицает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и из доходов других бизнесов, хранившихся в ПриватБанке.

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