США анонсировали новые санкции против украинских коррупционеров: "Вы, наверное, кое-кого узнаете"

США 9 декабря готовятся сообщить о новых санкциях против украинских коррупционеров. Об этом временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин сообщила на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

Детали по фамилиям, на которые наложат санкции, ожидаются вечером.

"Администрация Байдена борьбу с коррупцией включила в тему демократического саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже участвует в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что, пожалуйста, в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В объявлении речь будет идти о санкциях США , которые показывают нашу решимость привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", – отметила она.

Экс-нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на своих инсайдеров сообщил в Telegram, что речь идет об экономических санкциях, которые могут затронуть "бородатого олигарха", вероятно – Игоря Коломойского, и некоторых судей, подозреваемых в коррупции.

Напомним, первые американские санкции против Коломойского и его родственников были введены 5 марта. Этот шаг сделал невозможным въезд в США для Коломойского и его ближайших родственников.