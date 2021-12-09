Готовность к компромиссам Путин воспринимает как слабость, – Порошенко

Международным партнерам не стоит верить Владимиру Путину, пытаясь договориться с ним, потому что он это воспримет только как слабость. Об этом экс-президент Украины, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко сказал во время онлайн-конференции Совета иностранных дел США : «Демократия или автократия: почему важна Украина?».

«Не верьте Путину. Не недооценивайте Путина. Не пытайтесь договориться с ним, ведь вашу готовность к компромиссам он воспринимает слабостью и зайдет настолько далеко, настолько ему это позволят», – подчеркнул Петр Порошенко.

Однако он призвал и не бояться главы Кремля.

«Единство, солидарность и крепость могут его остановить, так же, как мы остановили роSSийскую агрессию в 2014-2015 годах с невероятной помощью всего Свободного мира, создав глобальную коалицию в поддержку Украины», – добавил он.

Лидер Европейской Солидарности подчеркнул, что наибольшая слабость Путина заключается в его мышлении через призму сфер интересов. «Никакой открытости, никакой честной борьбы. Он хочет иметь сферу своих интересов, это его мечта. Он не удовлетворится только Крымом или только Донбассом, и ему нужна даже не только вся Украина», – сказал пятый президент Украины.

«Он хочет повторить "Ялту". И сферу роSSийских интересов в рамках "Ялты". И я считаю, что именно это и есть "красные линии" Путина. Путин видит "красные линии" через логику холодной войны. Вы помните его мечты относительно размера территорий, входящих в сферы его интересов, которые он контролирует. В то же время никаких "красных линий" он не видит в таких вопросах как права человека, демократия, верховенство права или добрососедство. Логика Путина заключается в отбирании территорий у своих соседей», - подчеркнул он.