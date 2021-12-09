США призвали "без промедлений завершить процесс" назначения нового руководителя САП

Украине до конца 2021 года следует завершить конкурс по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила в Киеве во время конференции "Семь лет антикоррупционной реформы", посвященной Международному дню борьбы с коррупцией.

"САП играет критически важную роль в привлечении к ответственности коррупционеров, оказывает влияние на все антикоррупционные дела в Украине. Учитывая важность независимости САП, мы рады продвижению в процессе отбора нового специального антикоррупционного прокурора, которое произошло после значительных задержек", - цитирует слова Квин агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем без промедления завершить процесс назначения нового руководителя САП. Мы хотели бы, чтобы к 2022 году процесс назначения нового руководителя был завершен", - подытожила временный поверенный США в Украине.

Кристина Квин отметила, что США активно участвовали в создании антикоррупционной инфраструктуры Украины и продолжат оказывать помощь в этом направлении и в дальнейшем.

"Новая антикоррупционная архитектура изменила Украину. Мы видим, что гражданское общество и те, кто у власти, борются с коррупцией, получили новые инструменты", – добавила она. Также Квин выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.

Накануне стало известно, что финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП состоятся 21 декабря. После этого конкурсная комиссия определится с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, и в затягивании есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Владимир Зеленский также заявлял, что надеется на избрание руководителя САП до конца этого года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

Напомним, должность руководителя САП вакантна с августа 2020 года, когда уволился прокурор Назар Холодницкий. В настоящее время обязанности антикоррупционного прокурора исполняет Максим Грищук.

20 января 2021 г. в САП был объявлен конкурс на занятие вакантных должностей заместителя Генерального прокурора – руководителя САП; заместителя руководителя САП и начальника одного из отделов. Глава конкурсной комиссии Екатерина Коваль говорила, что последний этап отбора должен закончиться до конца лета, но в начале августа директор НАБУ Артем Сытник заявил, что конкурс поставили на паузу. Он возобновился в конце сентября после двухмесячного перерыва.