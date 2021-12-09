Люди в РоSSии страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд
Заместитель госсекретаря США выступила на слушаниях в Сенате.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает непонятным, почему президент РФ Владимир Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, когда люди в его стране страдают от коронавируса.
Об этом Нуланд сказала, выступая на слушаниях в Сенате США, передает Голос Америки.
"Честно говоря, трудно понять, почему во время, когда у РоSSии один из самых высоких показателей ковида в мире, а люди в РоSSии страдают по многим причинам, Путин хочет потратить деньги из роSSийского бюджета, сотни миллионов рублей на войну с Украиной..." – заявила заместитель госсекретаря.
"Чесно кажучи, важко зрозуміти, чому в час, коли Росія має один з найвищих показників Ковід у світі, а люди в росії страждають з багатьох причин, Путін хоче витратити гроші з російського бюджету, сотні мільйонів рублів на війну з Україною..." - Вікторія Нуланд pic.twitter.com/PGvOqcxFGv