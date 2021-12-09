Румыния обновила условия въезда для туристов

Румыния обновила правила въезда на территорию страны в условиях пандемии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Согласно информации, предоставленной румынской стороной, в период с 00:00 10 декабря 2021 года по 24:00 08 января 2022, въезд на территорию Румынии, без необходимости прохождения 14-дневной изоляции, возможен только для лиц, которые, кроме сертификата о вакцинации, имеют сертификат об отрицательном результате теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2. Тест должен быть проведен не более чем за 48 часов до въезда в Румынию.

В преддверии издание Euractiv сообщало, что правительство Румынии обсуждает ослабление ограничений на период новогодних и рождественских праздников.

Маски не будут обязательны на улице, за исключением мест скопления людей. Магазины и рестораны будут работать до 22:00, то есть на час дольше. Однако это требование не будет применяться 24, 25 и 31 декабря и 1 января.