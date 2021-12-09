Кулеба предостерег РоSSию от нападения: "Будет много мертвых роSSийских солдат"
Министр надеется, что Путина удастся сдержать от агрессии.
Фото: Sky News
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в случае полномасштабного вторжения в Украину РоSSия понесет большие потери.
"Об этом он сказал в комментарии телеканалу Sky News во время визита в Великобританию.
"Мы вместе с партнерами должны сделать цену [вторжения] непосильной для Путина. [США и другие союзники] могут нанести экономический удар, мы же будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много мертвых роSSийских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло, - сказал Кулеба.
Министр надеется, что до боевых действий дело не дойдет, и посредством политических сигналов, санкций и более тесного военного сотрудничества РоSSию удастся сдержать от агрессии.
Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba tells @DermotMurnaghan "there will be a lot of dead Russian soldiers" if President Vladimir Putin decided to invade.