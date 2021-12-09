Кулеба предостерег РоSSию от нападения: "Будет много мертвых роSSийских солдат"

Министр надеется, что Путина удастся сдержать от агрессии.

Кулеба предостерег РоSSию от нападения: "Будет много мертвых роSSийских солдат"
Фото: Sky News

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в случае полномасштабного вторжения в Украину РоSSия понесет большие потери.

"Об этом он сказал в комментарии телеканалу Sky News во время визита в Великобританию.

"Мы вместе с партнерами должны сделать цену [вторжения] непосильной для Путина. [США и другие союзники] могут нанести экономический удар, мы же будем воевать на местах. Мне жаль это говорить, но будет много мертвых роSSийских солдат, и мы надеемся, что президент Путин не хочет, чтобы это произошло, - сказал Кулеба.

Министр надеется, что до боевых действий дело не дойдет, и посредством политических сигналов, санкций и более тесного военного сотрудничества РоSSию удастся сдержать от агрессии.

Ukraine's foreign minister Dmytro Kuleba tells @DermotMurnaghan "there will be a lot of dead Russian soldiers" if President Vladimir Putin decided to invade.

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— Sky News (@SkyNews) December 8, 2021

Кулеба добавил, что не ожидает того, что НАТО будет воевать против РоSSии вместе с Вооруженными силами Украины, но надеется на поддержку альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если мы останемся без альтернативы из-за готовности РоSSии ее начать, помогите укрепить нашу армию", - сказал министр.

Напомним, что накануне Кулеба высказал мнение, что прошедшие 7 декабря видеопереговоры президентов США и РоSSии "делают возможным сдерживание и деэскалацию".

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