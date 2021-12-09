Кубраков заявил, что приписываемый ему офшор был закрыт еще в 2018 году

По словам министра, компания создавалась под стартап для защиты интеллектуальных прав

Кубраков заявил, что приписываемый ему офшор был закрыт еще в 2018 году

Компания Officium SW Ltd., собственность которой приписывают министру инфраструктуры Александру Кубракову и его бизнес-партнерам, была создана несколько лет тому назад с целью защиты прав интеллектуальной собственности и уже закрыта. Об этом сам министр написал в Facebook.

«В СМИ появилась информация о компании Officium SW Ltd., которая была зарегистрирована на моих бывших бизнес-партнеров и меня. Компания была основана еще в июле 2018 под стартап, предусматривавший регистрацию прав интеллектуальной собственности в сфере IT. К сожалению, украинское законодательство по интеллектуальной собственности пока не дает должной защиты для бизнеса и инновационных продуктов, поэтому тогда мы выбрали регистрацию за рубежом. Надеюсь, эта ситуация изменится с запуском Дия City», - заявил Кубраков.

Он сообщил, что вскоре от идеи стартапа отказались, и через несколько месяцев после запуска, в конце 2018 года, решили закрыть компанию.

«По имеющейся у меня информации, уже в 2018 году эта компания была закрыта. Никакими документами, как миноритарный участник с долей в 6,6%, я не владел. Поэтому при заполнении деклараций в 2018 и 2019 годах я не отмечал корпоративные права на нее. Уже позже я узнал, что Officium SW Ltd. окончательно была исключена из реестра только весной 2020 года. Однако даже при таких условиях она существовала только на бумаге, по ней не происходило никаких операций или движения средств», - заверил он.

Кубраков подчеркнул, что поддерживает обязательное декларирование для госслужащих и с приходом в политику всегда старался действовать последовательно. В частности, перед вступлением в партию «Слуга народа» он отказался от управления собственным бизнесом, а в 2021 году полностью вышел из бизнеса, сосредоточившись исключительно на государственных делах.

«Все эти изменения должным образом задекларированы, а налоги уплачиваются в Украине», - добавил министр.

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