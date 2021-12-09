NYT: диспетчер, участвовавший в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сбежал в Польшу и дал показания против КГБ

У следствия появился важный свидетель.

NYT: диспетчер, участвовавший в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сбежал в Польшу и дал показания против КГБ
Фото: people.onliner.by

Бывший авиадиспетчер Минского аэропорта, работавший при посадке самолета Ryanair с оппозиционным блогером Романом Протасевичем на борту, рассказал польским следователям, что это была операция белорусского КГБ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Диспетчер сбежал из Беларуси вместе с семьей несколько месяцев назад и сейчас находится в Польше.

После побега он предоставил польским стражам порядка детальные свидетельства о том, что рейс Ryanair посадили в Минске с помощью фальшивого сообщения об угрозе взрыва на борту.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин отказался комментировать эту информацию, но подтвердил, что у следствия появился свидетель.

"По словам свидетеля, в момент инцидента с самолетом в диспетчерской находился офицер КГБ. В решающий момент он взял под контроль диспетчерскую службу и в течение всего времени постоянно с кем-то общался по телефону, докладывая обстановку", - сказал Жарин.

Издание пишет, что экс-авиадиспетчера зовут Олег Галегов. По его словам, он был ответственен за то, чтобы сообщить пилоту, что на борту находится бомба, и из соображений безопасности следует приземлиться в Минске.

В июле издание "Наша Нива" сообщило, что диспетчер "Белаэронавигации" Олег Галегов, требовавший посадить самолет с Протасевичем, скрылся. Его коллеги предполагали, что он мог уехать к родственникам в Грузию.

Напомним, что 23 мая 2021 года власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на минирование, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Блогера обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса Беларуси: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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