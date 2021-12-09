РоSSийские расследователи обнаружили дивизион ЗРК "Бук" под Воронежем

На станции Масловка заметили большое количество военной техники.

РоSSийские расследователи обнаружили дивизион ЗРК "Бук" под Воронежем
Фото: militaryarms.ru

РоSSия продолжает стягивать войска в области, граничащие с Украиной. На станции Масловка в пригороде Воронежа заметили большое количество военной техники, в том числе по меньшей мере один зенитный ракетный комплекс "Бук" в полном составе – один дивизион.

Об этом сообщила роSSийская расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Две видеозаписи, снятые на станции, распространил телеграм-канал "Записки охотника".

В CIT сообщили, что на первой записи видны многочисленные самоходные артиллерийские установки "Мста-С", танки Т-80У. Кроме того, на видео видны самоходная огневая установка 9А310М1 и пуско-зарядная установка 9А39М1 зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с транспортными контейнерами 9Я266 для ракет.

На втором видео виден эшелон с другими установками комплекса, а также с радиолокационной станцией 9С18М1 "Купол".

Указывается, что бортовые номера установок закрашены.

"Эти данные позволяют заключить, что несмотря на переговоры Байдена и Путина, сосредоточение роSSийских войск в областях, граничащих с подконтрольной украинским властям территорией, продолжается", – говорится в сообщении.

Западные СМИ, политики и спецслужбы в последние недели сообщают о наращивании роSSийских войск на границе с Украиной. Как утверждают источники американских и европейских СМИ, вторжение в Украину может начаться в начале 2022 года.

Аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли считает, что даже в случае, если приказа об операции на территории Украины не будет, ее угроза может сохраняться как минимум в течение 2022 года.

7 декабря главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что оккупанты в ОДРЛО стягивают тяжелое вооружение и увеличивают количество снайперов.

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