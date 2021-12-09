ГСЧС в Киеве проверила состояние бомбоубежищ

В столице 514 бомбоубежищ, а в общей сложности помещений, где при необходимости могли бы спрятаться люди, – около пяти тысяч.

В Киеве насчитывается 514 бомбоубежищ. В общей сложности помещений, где при необходимости могли бы спрятаться люди, – около пяти тысяч. Также при необходимости людей можно укрывать от угрозы с воздуха в метрополитене.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"На сегодняшний день в г. Киеве фонд защитных сооружений состоит: из защитных сооружений (хранилищ и противорадиационных укрытий) – 514 единиц, сооружений двойного назначения и простейших укрытий – более 5000 единиц", – говорится в сообщении. Отмечается, что по просьбе общественности и СМИ ГСЧС создала комиссию по проверке санитарно-технического состояния и комплектования сооружений двойного назначения, простейших укрытий и хранилищ.

8 декабря была организована проверка в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы именно таких укрытий. При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание уделили их техническому состоянию, наличию указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и местоположению объектов на интерактивной карте Google.

Как заявил заместитель начальника управления гражданской охраны Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Олег Стоволос, в этих укрытиях, а также в столичном метро можно разместить до трех миллионов человек. При этом, по данным операторов мобильной связи, в Киеве проживают 3,7 миллиона человек, передает Суспільне.

Он добавил, что в укрытиях люди могут находиться не более трех часов. В случае, если этот период затянется, начнется эвакуация из города. В то же время в бомбоубежищах возможно и более длительное пребывание.

Напомним, американская газета Washington Post со ссылкой на разведку США написала, что РоSSия планирует вторжение в Украину в 2022 году с участием 175 тысяч военных. По информации чиновника администрации президента Джо Байдена, половина из них находится уже возле границы с Украиной.

По данным немецкого издания Bild, РоSSия рассматривает план захвата двух третей территории Украины вместе с Киевом.

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