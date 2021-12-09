Индийский начальник обороны ВС не выжил в крушении вертолета, погибли еще 12 человек

Сначала не сообщалось, есть ли он среди выживших.

Во время авиакатастрофы вертолета, случившейся вчера в Индии, погибли 13 человек, включая начальника обороны Вооруженных сил страны Бипина Равата. Только один человек из находившихся на борту выжил.

Тела погибших перевезут в Нью-Дели для захоронения, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра обороны Раджнатха Сингха.

Причину крушения назовут после расследования.

63-летний Рават, его жена и 12 военных направлялись на роSSийском вертолете Ми-17-В5 в военно-штабной колледж на юге Индии, однако потерпели крушение неподалеку от города Кунур. Авиабаза Сунур, где они должны были приземлиться, потеряла связь с бортом за семь минут до посадки.

"Местные жители заметили пожар в лесу возле Кунура и бросились к тому месту, где были обломки военного вертолета, охваченные огнем", – сообщил Раджнатх Сингх.

Рават – первый начальник штаба обороны Индии, назначенный правительством премьер-министра Наренды Моди в 2019 году. Этот пост был создан для интеграции армии, флота и авиации.

Напомним, после появления новостей о катастрофе официально сообщали о том, что выжили три человека, но не говорили, есть ли среди них Рават.