Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором, - Котин

Массированная информационная атака началась после подписания соглашений о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, отметил глава Энергоатома.

Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором. Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в статье "Страна реальных реакторов".

Большинство развитых стран мира восстанавливают или перестраивают ядерную энергетику, придя к выводу, что без атомной генерации невозможно достичь основных целей декарбонизации, обеспечить устойчивое развитие и энергетическую независимость.

В Украине вместо того, чтобы радоваться возможности развить и обновить атомный парк страны с помощью международных партнеров, началась медиа-кампания травли масштабного проекта возведения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

«Думаю, для всех очевиден главный «бенефициар» и вдохновитель таких публикаций – соседняя страна-агрессор, которая очень ревностно следит за успехами Энергоатома и мстит за разрыв двухсотмиллионного договора на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС», – отметил господин Котин.

После подписания в ноябре 2021 года соглашений о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в русскоязычном сегменте онлайн-медиа началась массированная информационная атака на Westinghouse и Энергоатом. Информагентства РФ распространили десятки фейков, которые, к сожалению, перепечатали украинские издания и подхватили некоторые украинские «эксперты».

Энергоатом категорически опровергает фейки о недостатках технологии американских реакторов АР1000 и соответствующего реакторного оборудования компании Westinghouse, а также ложную информацию о том, что украинские специалисты якобы не способны построить новый атомный энергоблок по технологии АР1000. Однако известно, что за украинскими атомщиками охотятся хедхантеры из многих стран мира, пытаясь переманить их для работы на строящихся атомных объектах.

«Именно отечественная ядерная энергетика занимает в Европе второе место (без учета РФ) после Франции по количеству энергоблоков и опыту их эксплуатации (490 реакторолет). И именно украинские атомщики – инженеры, специалисты – способны помочь многим европейским странам возродить ядерную энергетику для избавления от дефицита энергоносителей и зависимости от РоSSии», – подчеркнул Петр Котин.