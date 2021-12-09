Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором, - Котин

Массированная информационная атака началась после подписания соглашений о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, отметил глава Энергоатома.

Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором, - Котин
Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін
Фото: Цензор

Информационные атаки против Westinghouse и Энергоатома инициированы страной-агрессором. Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в статье "Страна реальных реакторов".

Большинство развитых стран мира восстанавливают или перестраивают ядерную энергетику, придя к выводу, что без атомной генерации невозможно достичь основных целей декарбонизации, обеспечить устойчивое развитие и энергетическую независимость.

В Украине вместо того, чтобы радоваться возможности развить и обновить атомный парк страны с помощью международных партнеров, началась медиа-кампания травли масштабного проекта возведения новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

«Думаю, для всех очевиден главный «бенефициар» и вдохновитель таких публикаций – соседняя страна-агрессор, которая очень ревностно следит за успехами Энергоатома и мстит за разрыв двухсотмиллионного договора на хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС», – отметил господин Котин.

После подписания в ноябре 2021 года соглашений о строительстве новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, в русскоязычном сегменте онлайн-медиа началась массированная информационная атака на Westinghouse и Энергоатом. Информагентства РФ распространили десятки фейков, которые, к сожалению, перепечатали украинские издания и подхватили некоторые украинские «эксперты».

Энергоатом категорически опровергает фейки о недостатках технологии американских реакторов АР1000 и соответствующего реакторного оборудования компании Westinghouse, а также ложную информацию о том, что украинские специалисты якобы не способны построить новый атомный энергоблок по технологии АР1000. Однако известно, что за украинскими атомщиками охотятся хедхантеры из многих стран мира, пытаясь переманить их для работы на строящихся атомных объектах.

«Именно отечественная ядерная энергетика занимает в Европе второе место (без учета РФ) после Франции по количеству энергоблоков и опыту их эксплуатации (490 реакторолет). И именно украинские атомщики – инженеры, специалисты – способны помочь многим европейским странам возродить ядерную энергетику для избавления от дефицита энергоносителей и зависимости от РоSSии», – подчеркнул Петр Котин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Юрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийствоЮрий Бутусов считает, что команда Зеленского может заказать его убийство
Китай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в ПекинеКитай резко ответил США на решение бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине
Экс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должностьЭкс-советник Витренко Маврикий Калугин получил новую должность
Законопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторникЗаконопроект 5600 остается заблокированным до подписания, рассмотрение постановлений будет продолжено во вторник
Бывший министр экономики Милованов во второй раз женилсяБывший министр экономики Милованов во второй раз женился
Блок рекламы


Похожие новости
Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям против "ЧВК Вагнера"
"Противопоказаний нет": в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату""Противопоказаний нет": в МИД РоSSии допустили подключение США к "нормандскому формату"
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSиюЗеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, летавших в РоSSию
Минздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулезаМинздрав зарегистрировал в Украине новейший препарат против тяжелых форм туберкулеза
38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко38% взрослых украинцев вакцинировались против ковида, - Ляшко
США и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – BloombergСША и ЕС готовят санкции против роSSийских банков на случай нового вторжения в Украину, – Bloomberg
Санкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNNСанкции против окружения Путина и отключение от SWIFT: США готовят новые санкции для сдерживания РоSSии, - CNN
СБУ передала в суд дело против СеменченкоСБУ передала в суд дело против Семенченко
Кулеба: Это РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страныКулеба: Это РоSSия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны
ОГПУ активизирует расследование более 200 дел против угольных и энергетических предприятий УкраиныОГПУ активизирует расследование более 200 дел против угольных и энергетических предприятий Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости